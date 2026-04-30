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電子煙新例︱海關於小紅書等社交平台發帖 提醒勿攜電子煙入境

突發
更新時間：16:41 2026-04-30 HKT
發佈時間：16:41 2026-04-30 HKT

公眾地方禁止管有指明另類煙（包括電子煙彈、煙油、加熱煙支和草本煙）的規定今日（4月30日）生效。適逢明日（5月1日）是內地勞動節五一黃金周開始，香港海關今日在小紅書等不同社交平台發帖，提醒市民旅客切勿以身試法，不要攜帶電子煙入境香港。

海關在小紅書提醒市民旅客切勿以身試法，不要攜帶電子煙入境香港。
海關在小紅書提醒市民旅客切勿以身試法，不要攜帶電子煙入境香港。

資料顯示，攜帶另類吸煙產品（包括電子煙及加熱煙）入境會觸犯《進出口條例》，一旦罪成，最高刑罰為罰款港幣200萬元及監禁7年。

另外根據目前最新規定，任何人士在公眾地方如管有指明另類煙，可被處定額罰款港幣3,000元。如管有多於指定數量（即多於5個煙彈／5毫升煙用物質或100支加熱煙支或100卷草本煙）或涉及商業用途，最高可被判處罰款5萬元及監禁6個月。

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