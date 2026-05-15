八鄉弒父傷母案│18歲逆子偕友殺害父母 自以為「天選」之人

《星島頭條》的《走進奇案現場》系列，第七集八鄉弒父傷母案。

2013年，八鄉橫台山弒父傷母案，逆子霍立賢(18歲)偕友陳明天(19歲)用刀突襲熟睡中的父母，父親霍禮池(50歲)身中逾百刀慘死，母親Irene(40歲)雖大難不死，但事後得知愛兒喪心病狂的惡行，幾乎崩潰，挺身指證逆子的所作所為。一個自幼得到父母疼愛的乖乖仔，為何會處心積慮置雙親於死地？

霍禮池為退休華籍英兵，九七回歸後轉職保安及運輸工人，太太 Irene是菲律賓人，早年霍在塞浦路斯受訓時認識當侍應的太太，1992年結為夫妻，兩年後誕下獨子霍立賢，1995年搬進橫台山散村一單位，一家三口原本生活融洽，誰也想不到兒子狼子野心，會做出天理難容的事情。

主謀霍立賢自以為是「天選」之人。資料圖片

男死者霍禮池。資料圖片

霍父身中多刀，渾身鮮血。資料圖片

霍母昏迷送院。資料圖片

在父母眼中，霍立賢自幼斯文乖巧，與父母相處絕無問題，父母也從不強迫他做不想做的事，但在他內心深處，卻異常渴望遠離父母獲得絕對自由。

在審訊期間，控方精神科醫生指霍立賢曾透露犯案主因是與女友分手，加上學業壓力，希望遠離父母獲得自由，但對於為何要殺害父母，則表示自己也不知道原因。醫生又指，霍提及前度時表現傷心，但對受害父母沒有同理心及表現冷漠。

霍立賢的初戀女友名叫「阿星」，2012年8月，霍立賢向母親透露正與阿星交往，並曾同她回家見家長，父母亦十分喜歡阿星，支持兒子發展下去。但二人戀情只維持很短暫，2013年3月14 日，霍母致電兒子問他晚餐想吃什麼時，霍立賢在電話中哭泣，聲稱和阿星分手。

霍立賢在家中表現文靜，在校卻是另一個人，相對活躍，曾擔任風紀，參加劇社和劍擊學會，獲得過英文朗誦比賽獎項。由於性格有點張揚，招致部分同學不滿，遭到欺凌，人際關係出現問題，高中期間認識了同班同學陳明天。

陳自認識霍後，把這個任何條件都比自己優勝的同學封為偶像，幾近崇拜。離開學校後，本來二人已經失去聯絡，但命運的齒輪沒有停下來。二人DSE都失利，陳加入保安行業，並在快餐店兼職，以支付學費和生活費，半工半讀繼續進修。

霍立賢則被父親安排到台灣升學，回港自修期間，陳與霍在街上偶遇，怎料這次重聚最終摧毁陳的人生。霍告訴陳自己是「天選」之人，父母是其他星球派來掠奪地球資源的奸細，必須剷除，陳竟深信不疑。霍自詡在日本跟世外高人學過劍道，更收陳為徒，讚他極具天賦，讓陳感受到從未有過的自信，慢慢墮入任人擺佈的圈套。一個毫無底線地忽悠；一個毫無保留地配合。

2013年3月16日凌晨時分，霍立賢夥同陳明天各持利刀，突襲熟睡的父母。霍母睜開雙眼，赫見一名戴上日本劍道的頭盔面罩的男子，左手叉住其脖子，右手持刀，而丈夫則被陳明天騎在身上，右手持刀，猛刺丈夫，丈夫痛極喝止：「你做咩呀?點解咁做呀?」霍母則問：「立賢，你做乜嘢呀?我係你媽媽呀！」同時用英

文去祈禱：「Lap Yin, what are you doing? You are my son!」、「Help, God bless me」。

搏鬥期間，鄰居聽到爭吵聲報警，警察很快趕到。陳還未反應過來，霍比較鎮定，佯向警方求救，訛稱見到兩個黑影斬殺父母，繪影繪聲七情上面。霍母身中多刀大難不死，用盡最後一口氣戳破謊言，指證兒子和同夥的所作所為，警方立刻將二人拘捕。

刑偵心聲

警務處出版的《香港重案解密》首度公開當年重案組偵緝過程，由參與調查的重案組探員親述「刑偵心聲」。

時任元朗警區重案組偵緝警員趙文龍表示，令他最深刻的一幕是當法醫解剖屍體時，小心翼翼地在死者的頭骨中，將刀尖移除出來，雖與死者素昧平生，也感到痛心，滿腦子疑問：「要有幾大的恨意才可以對另一個人做出這樣的事？」他不明白，一個人是怎會想到和朋友殺害和嚴重傷害自己的親生父母？

時任元朗警區重案組偵緝警員趙文龍

霍母是案中重要證人，她的證供是對兇手最有力的反駁；不過同時，她也是一名失去一生中兩位摯愛的母親，要她上庭翻起傷疤，指證親兒，其傷痛絕對不為外人所道。趙文龍在法庭上看見她在作供時多次落淚，其後盡力為她提供安排和配合，希望令她度過人生難關。

至於霍立賢，趙文龍指，霍沒有否認殺父傷母，但一直強調犯案時那個不是自己，是他另一個分身；他知道當時發生什麼事，但以為不是真的，企圖以人格分裂，精神錯亂做擋箭牌。

面對重案組的同事，霍立賢曾以輕蔑的口吻挑釁：「你殺過人未吖？」 足見他沒有悔意，更以此為榮。

2014年8月此案在高院開庭，陳沒有抗辯選擇認罪，願意承擔罪責，也沒有上訴。庭上披露，他雖然收入微薄，仍然定期捐款予慈善機構，可見他本質不壞，無奈遇人不淑，為自己的前途畫上句號，令人唏噓。

霍選擇不認罪，可憐他的母親經歷喪夫之痛，還要在庭上公開作證指控兒子，讓人心酸。一如所料，霍的律師以答辯人短暫精神失常為由抗辯。不過同事早有準備，請來專家證人，一名小欖精神科醫生，她曾與霍會面14次，證供極具說服力。

醫生指出霍計劃多時，並非一時衝動，對犯案過程的記憶清晰細緻，不似在短暫精神失常的狀態。而且他表現冷靜，對答如流，對雙親遭遇漠不關心，與一般失常患者清醒時會感到自責的情況，並不脗合。醫生也排除他患有人格分裂，直言他是心理變態。最後，陪審團一致裁定被告謀殺罪成，判處終身監禁。他鍥而不捨，仍以各種理由一直上訴至終審法院，全部被駁回。

心理解密

警隊心理服務課刑事心理組專家提供的「心理解密」，本集內容探討替代性創傷：

刑偵工作刺激緊張，神探破奇案故事更引人入勝，但我們往往忽略了這些刑偵人員背後所經歷的心理困擾。心理學家分析指出，探員常面對一幕幕令人毛骨悚然的犯罪現場包括碎屍、腐屍等恐怖景象。長期處於創傷資訊環境下工作，使他們成為替代性創傷 (vicarious trauma)的高危群體。

替代性創傷是指因與受害者直接互動或長期暴露於創傷資訊中，產生類似創傷後壓力反應。刑偵人員深入兇案現場蒐集證據，面對慘不忍睹的情節，尤其是當受害人是兒童或婦女時，更易觸動情感。倘受害人或其家屬的背景與調查員相似，這種情感共鳴更可能會加劇，進一步增加心理壓力。長年累月下，調查人員的心中留下深深創傷。因此，對一名成功的刑偵人員來説，照顧好自己的身心健康至關重要。

《香港重案解密》早前公開派發大受歡迎，現於舊油麻地警署警察禮品廊及山頂警隊博物館派發。

2個派發地點:

舊油麻地警署警察禮品廊

油麻地廣東道627號

山頂警隊博物館

山頂甘道27號

欲了解更多《香港重案解密》內容，可按：https://www.police.gov.hk/offbeat_ebook/1303_hkmc/HKCASE/index.html

《香港重案解密》披露不少重案內情。

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