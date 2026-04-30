宏福苑執拾︱供斷單位再花70萬元裝修 宏泰閣住戶見盡化烏有 女兒崩潰「爆喊」

大埔宏福苑宏泰閣和宏建閣居民，今日（30日）繼續上樓執拾。宏泰閣9樓住戶朱女士上樓尋獲家中夾萬，內有先父遺下的接近10萬元現金，但全部付之一炬。他們一家三口於2024年才將單位「供斷」，翌年3月更斥資近70萬元重新裝修，詎料裝修後入住僅數月，全屋化為烏有。朱女士形容夫婦兩人見家園盡毀，勉強控制心情，惟女兒卻一度情緒崩潰，失聲「爆喊」。

朱女士從事補習老師，其丈夫是退休公務員，之前任職郵差，原本與女兒（27歲）一家三口擁有「安樂窩」，未料一場大火卻令他們痛失家園。朱女士今日返回單位，其間發現有鄰居的單位完好未受大火波及，但其單位則燒毀嚴重，大感心痛。她在單位內僅檢回部分舊相片，而先父遺下給她的約10萬元現金，存放在夾萬內亦全部「燒通晒」；幸而首飾金器等放於銀行保險箱，得以保存。

原來朱女士的父親於去年11月1日在北京離世，遺下部分遺產給她。她和丈夫先後兩次將現金帶回家，並在去年11月25日回港，但翌日即發生大火。對於未來如何打算，朱女士直言一家三口「完全唔知有咩打算」，反問：「可以有咩打算？」她希望稍後因應其他居民的意願和訴求，一同爭取日後的居住安排。