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宏福苑執拾︱曾因單位堆滿外來物感「不被尊重」 宏昌閣住戶：獲政府承諾清理可再上樓

突發
更新時間：11:10 2026-04-30 HKT
發佈時間：11:10 2026-04-30 HKT

大埔宏福苑居民繼續上樓執拾個人物品，前日（28日）返回宏昌閣單位時驚見「外來物」堆積如山、一度感到「不被尊重」的崔先生，今早（30日）再到宏建閣的父母居所，協助雙親執拾。他回應自己單位的處理進度時稱，無意揣測屋內堆積雜物的原因，只「希望件事能夠得到合意同體面嘅處理」，又指政府已承諾派員協助清理，並會安排他再次上樓。

相關新聞：宏福苑執拾︱住戶上樓驚見單位淪「垃圾站」擺滿他人雜物 怒斥「不被尊重」 政府致歉

崔先生今日上樓協助居於宏建閣的父母執拾。對於前日自己上樓時發現宏昌閣30樓單位堆積外來雜物，包括鄰居的物件，他直言從未怪責鄰居，又解釋當刻自己的心情是因為「爬咗上30層樓，上到屋企見到嘅情況，竟然唔係自己預料咁，亦都因為咁搵唔到好多自己想搵嘅東西」，所以感到不快、不被尊重，甚至有些氣餒。

他表示政府當晚已透過社工聯絡他商討後續處理安排，答應派工人協助清理單位，並會安排他再次上樓。至於「上樓時間、日期、可以執幾耐」則暫時未知。
 

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