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珍惜生命｜觀塘翠屏北邨男子梯間吊頸 昏迷送院搶救

突發
更新時間：05:46 2026-04-30 HKT
發佈時間：05:46 2026-04-30 HKT

觀塘發生企圖自殺案。今日（30日）凌晨3時54分，警方接獲報案，指一名男子在翠屏北邨翠梓樓梯間懷疑吊頸。救援人員接報到場，姓伍男事主（67歲）陷入昏迷，由救護車送往伊利沙伯醫院搶救。

警方經初步調查，相信事主在大廈2樓梯間以一條尼龍繩上吊，其間尼龍繩斷裂，事上跌倒在地上，頸部有勒痕，前額流血，手腳亦瘀傷。據悉，事主近期受到公屋單位被重新分配一事困擾。警方於現場沒有檢獲遺書，列作企圖自殺案跟進。

 

防止自殺求助熱線：

 

「情緒通」精神健康支援熱線：18111；網址：https://www.shallwetalk.hk/zh/

香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222

生命熱線： 2382 0000

明愛向晴軒： 18288

明愛財困壓力輔導熱線: 3161 0102

社會福利署： 2343 2255

撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000

東華三院芷若園： 18281

醫管局精神健康專線： 2466 7350

青少年情緒健康網上支援服務「Open 噏」：https://www.openup.hk/service

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