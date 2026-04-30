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警方聯同入境處打擊黑工 突擊搜查東九龍多個黑點 拘捕10人

突發
更新時間：00:01 2026-04-30 HKT
發佈時間：00:01 2026-04-30 HKT

東九龍總區包括機動部隊、衝鋒隊、黃大仙警區、秀茂坪警區、觀塘警區及將軍澳警區人員，聯同入境事務處，今日（29日）展開代號名為「冠軍」（CHAMPION）的反非法勞工聯合行動，突擊搜查東九龍總區多個罪案黑點，共拘捕10人。

行動中，4名男子及6名女子，年齡介乎29至58歲，涉嫌「違反逗留條件」、「協助及教唆他人違反逗留條件」、「行使虛假文書」及「逾期居留」等罪名被捕。所有被捕人現正被扣留調查。

根據香港法例115章《入境條例》第38AA條，任何非法入境者、受遣送離境令或遞解離境令規限的人、逾期逗留或被拒絕入境人士，均不得接受有薪或無薪的僱傭工作，開辦或參與任何業務，一經定罪，最高可被判罰款5萬元及監禁3年。

警方聯同入境處打擊黑工 突擊搜查東九龍多個黑點 拘捕10人。警方圖片
警方聯同入境處打擊黑工 突擊搜查東九龍多個黑點 拘捕10人。警方圖片
警方聯同入境處打擊黑工 突擊搜查東九龍多個黑點 拘捕10人。警方圖片
警方聯同入境處打擊黑工 突擊搜查東九龍多個黑點 拘捕10人。警方圖片

另外，僱主若僱用不可合法受僱的人士，而該人士屬非法入境者、受遣送離境令或遞解離境令規限的人士、逾期逗留或被拒入境人士，最高刑罰為罰款50萬港元及監禁10年。

警方會繼續與相關部門保持緊密合作，採取果斷執法行動，嚴厲打擊非法勞工活動，僱主切勿以身試法。

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