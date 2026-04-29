紅磡28歲情困男疑仰藥獲母親發現 昏迷送院搶救

紅磡民裕街47至53號一單位，周三（4月29日）晚上近8時，一名28歲本地男住戶被發現暈倒，其母親大驚報案。救護員接報趕至時，發現男子倒臥床上昏迷，旁邊有懷疑藥物包裝，隨即將他送往伊利沙伯醫院搶救。

警方於現場沒有檢獲遺書，案件仍在調查。據了解，男子近期受感情問題困擾。

防止自殺求助熱線：

「情緒通」精神健康支援熱線：18111；網址：https://www.shallwetalk.hk/zh/

香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222

生命熱線： 2382 0000

明愛向晴軒： 18288

明愛財困壓力輔導熱線: 3161 0102

社會福利署： 2343 2255

撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000

東華三院芷若園： 18281

醫管局精神健康專線： 2466 7350

青少年情緒健康網上支援服務「Open 噏」：https://www.openup.hk/service