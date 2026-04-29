石排灣邨28歲男墮樓 當場不治
更新時間：21:44 2026-04-29 HKT
發佈時間：21:44 2026-04-29 HKT
發佈時間：21:44 2026-04-29 HKT
香港仔石排灣邨碧銀樓，今日（4月29日）下午4時有住戶報案，指發現一名男子倒臥上址平台。警員接報到場，當場證實男子死亡。經初步調查，相信事主28歲姓吳，從大廈天台墮下。警方於現場沒有檢獲遺書，事主輕生原因仍待調查。
現場圖片所見，事後多名警員到場調查，平台有斷裂喉管散落一地。有當區區議員曾於下午4時左右表示，碧銀樓因突發事件，鹹水供應暫停。
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「情緒通」精神健康支援熱線：18111；網址：https://www.shallwetalk.hk/zh/
香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222
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明愛向晴軒： 18288
明愛財困壓力輔導熱線: 3161 0102
社會福利署： 2343 2255
撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000
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醫管局精神健康專線： 2466 7350
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