石排灣邨青年疑工作學歷落差困擾 飛墮平台死亡

香港仔石排灣邨碧銀樓，今日（4月29日）下午4時有住戶報案，指發現一名男子倒臥上址平台。警員接報到場，當場證實男子死亡。經初步調查，相信事主28歲姓吳，從大廈天台墮下。

據了解，吳男任職消防工程公司維修工人，擁有大學學歷，曾向家人透露覺得自己學歷與工作職業落差太大，因此長期感到沮喪。警方於現場沒有檢獲遺書，將案件列作自殺，交由香港仔警區雜項調查組跟進。

現場所見，事後多名警員到場調查，平台有斷裂喉管散落一地。有當區區議員曾於下午4時左右表示，碧銀樓因突發事件，鹹水供應暫停。

有警員在地面及平台調查。FB：tom11223334455@石排灣街坊吹水會

事後平台有斷裂喉管散落一地。FB： 石排灣街坊吹水會

防止自殺求助熱線：

「情緒通」精神健康支援熱線：18111；網址：https://www.shallwetalk.hk/zh/

香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222

生命熱線： 2382 0000

明愛向晴軒： 18288

明愛財困壓力輔導熱線: 3161 0102

社會福利署： 2343 2255

撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000

東華三院芷若園： 18281

醫管局精神健康專線： 2466 7350

青少年情緒健康網上支援服務「Open 噏」：https://www.openup.hk/service