申領粵Z車牌假消息｜謠言不絕 運輸署再籲市民切勿誤信

《星島》早前曾獨家報道，有社交媒體訛稱港府宣布有車港人可直接申請粵Z車牌，經陸路口岸過關往內地自駕遊。雖然運輸署曾於3月24日闢謠，但假新聞依然不絕，至今日（4月29日），運輸署再發新聞稿再次提醒市民，切勿誤信社交媒體和通訊群組近日訛稱香港居民可為其車輛直接申請永久有效的粵港常規配額使用不同口岸的不實信息，以免受誤導。事件將轉交執法部門跟進。

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今日（4月29日），運輸署再發新聞稿再次提醒市民，切勿誤信社交媒體和通訊群組的假新聞。資料圖片

運輸署發言人澄清，現時粵港常規配額的申請人須符合內地部門訂定的申請條件，並向內地部門提交指定申請文件（例如粵港兩地的商業登記文件），方可申請粵港常規配額。當內地部門向申請人發出「粵港澳機動車輛往來及駕駛員駕車批准通知書」（俗稱「批文卡」）後，申請人可向特區政府運輸署申請指定陸路口岸的封閉道路通行許可證。

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運輸署指出，本地和內地社交媒體和通訊群組不時出現同類不實信息，屢次假冒政府公布，訛稱配額不設口岸和資格限制作招徠，市民需提高警覺。當局又重申，粵港常規配額和使用口岸等安排屬嚴肅課題，須由兩地政府共同商議及通盤考慮。市民應以官方公布為準，小心求證，慎防受騙，以免影響出行計劃。

運輸署亦在社交平台發帖闢謠。

近年不少港人駕車前往大灣區遊玩。運輸署FB圖片