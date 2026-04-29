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海關夥工業貿易署舉辦研討會 加強空運業界對戰略物資規管認識 

突發
更新時間：20:52 2026-04-29 HKT
發佈時間：20:52 2026-04-29 HKT

香港海關聯同工業貿易署今日（4月29日）在海關總部大樓合辦「國際貿易守護者 - 空運貨物戰略物資規管研討會」，活動反應熱烈，約300名業界人士參與，當中約170人為海外空運貨物同業，透過網上參與是次研討會。

是次研討會旨在加強業界對戰略物資規管的認識，提升合規意識，並促進政府與業界之間的溝通合作，共同維護香港作為國際航空貨運樞紐的安全與聲譽。

研討會上，工業貿易署及香港海關代表就戰略物資的相關規管要求及清關程序簡報，其後在專題討論環節中，工業貿易署及香港海關代表與業界代表就戰略物資規管及業界面對的挑戰作深入討論，氣氛熱烈。

香港海關將繼續與業界保持緊密聯繫，透過不同形式的交流及培訓活動，進一步提升行業整體合規水平，促進業界持續穩健發展。

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