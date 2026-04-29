宏福苑執拾｜第10日111戶上樓 疑遺失財物1宗尋回4宗無搜掠痕跡

今日（4月29日）是大埔宏福苑七幢樓宇居民分批上樓的第十日，開放的是宏泰閣低層的5個樓層及宏建閣低層的10個樓層。上樓秩序良好，運作大致暢順。​透過「一戶一社工」登記及實際出現的今日上樓戶數是111戶395人。

相關部門合組的綜合詢問處，今日收到5宗居民求警協助個案和1宗市民身體不適的求助個案。該5宗求警協助，涉及居民懷疑有財物遺失，有關財物包括手錶、飾物、現金和金飾等。警方即時派員協助搜查，就其中1宗個案成功協助住戶尋回相關失物；餘下4宗的單位並無被搜掠痕跡，而居民亦未能提供財物的詳細資料。

卓永興與麥美娟到場視察

政務司副司長卓永興和民政及青年事務局局長麥美娟今日到大埔廣福社區會堂視察，了解登記中心運作多日後的情況，又與地區服務及關愛隊伍義工交流。一行人亦到首日開放的宏泰閣，勉勵駐守地下大堂的警員緊守崗位，全力協助上樓居民。

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就今日上樓的住戶，進出大廈的平均時間是2小時6分鐘，最短的是4分鐘，最長的是3小時35分鐘，約89%的居民逗留時間少於三小時，約42%的居民逗留時間少於兩小時，約12%的居民逗留時間少於一小時。今日總共有73戶152人上落大廈不止一次，其中：28戶79人多走一次；20戶32人多走兩次；9戶17人多走三次；7戶15人多走四次；6戶6人多走五次；1戶1人多走六次；以及2戶2人多走七次。

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政府強調全力支援上樓居民，每日出動過千名來自不同部門的同事，包括警務處、民安隊、消防處、醫療輔助隊、民政事務總署、社會福利署、房屋署和房屋局，以及地區服務及關愛隊伍義工；同時已啓動「全政府動員」機制，由公務員事務局統籌9個政府部門動員公務員組成政府應急隊，支援今次上樓安排。這些動員的公務員聯同社會福利署的社工和臨床心理學家組成專隊，駐守大廈內的不同樓層，向返回單位的住戶提供支援。