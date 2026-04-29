港珠澳大橋北上貨車藏逾千條瀕危巨骨舌魚 26歲司機被拘控

香港海關今日（4月29日）在港珠澳大橋香港口岸截查一輛出境私家車。經查驗後，海關人員於車尾行李箱及中排位置，發現1366條懷疑受管制屬瀕危物種的活生巨骨舌魚，估計市值共值約10萬元。

海關其後拘捕26歲男司機，並將案件轉交漁農自然護理署跟進。目前，男司機已被漁護署控以一項非法出口附錄II瀕危物種罪。案件明日（4月30日）在西九龍裁判法院提堂。海關強調，會繼續嚴厲執法，打擊非法進出口瀕危物種活動。

海關檢獲逾千條懷疑屬受管制屬瀕危物種的活生巨骨舌魚。

根據《保護瀕危動植物物種條例》，任何人如非按照《條例》規定進出口或管有瀕危物種均屬違法，一經定罪，最高可被判罰款1000萬元及監禁10年，有關物品亦會被充公。市民可透過24小時熱線182 8080、舉報罪案專用電郵帳戶[email protected]，或網上表格舉報懷疑走私活動。

海洋公園資料顯示，巨骨舌魚又稱海象魚，一般分佈在包括巴西、圭亞那、秘魯等亞馬遜河流域。其身長可達3米，體重可達200公斤，號稱「淡水魚巨無霸」。體型龐大的海象魚可提供大量魚肉，因此成為當地漁民的主要目標。濫捕不僅導致海象魚的平均體型變小，更令部分族群消失。雖然某些地區已禁止捕捉海象魚，但非法捕魚活動仍然存在。

其中一條活生巨骨舌魚。