周一鳴率團訪新加坡 加強公共安全領域科技合作

警務處處長周一鳴於4月27日至29日率領警隊代表團到訪新加坡，出席MTX（Milipol TechX Summit）2026峰會，並與新加坡內政科技局簽署諒解備忘錄，加強公共安全領域上的科技合作。

代表團在4月28日出席MTX 2026峰會，與國際公共安全社群交流，了解如何運用創新和新興科技提升公共安全。該峰會是東南亞最大型的公共安全會議，每兩年舉行一次，是促進合作和透過科學與科技提升公共安全能力的國際性平台。代表團出席有關人工智能、網絡安全等不同議題的主題演講和小組討論，並參觀展示最新公共安全創新科技的主要展覽，展現警隊在推動科技應用及國際合作方面的持續努力。

警務處處長周一鳴（左）率團到訪新加坡，4月28日與新加坡內政科技局局長曾燦簽署諒解備忘錄，加強公共安全領域上的科技合作。

警務處處長周一鳴（左）出席新加坡MTX（Milipol TechX Summit）2026峰會，其間與新加坡警察總監侯光輝會面，就雙方關注的議題交換意見。

峰會期間，代表團與新加坡警察總監侯光輝和馬來西亞皇家警察全國警察總長Dato' Sri Haji Mohd Khalid Ismail會面，就三方關注的議題交換意見；亦與其他公共安全領域上的國際專家和科技專才交流。

同日，周一鳴與新加坡內政科技局局長曾燦會面，會後雙方簽署諒解備忘錄，加強在利用創新科技推動公共安全的合作。備忘錄為雙方共同關注領域上合作提供基本綱領，內容涵蓋能力建設、知識交流、反詐騙措施、培訓系統，以及探索新興科技以支持警務工作。

此外，代表團在4月27日到訪國際刑警組織全球創新中心，參觀其數碼鑑證實驗室，深入了解人工智能在打擊跨國網絡犯罪方面的應用。周一鳴今日（4月29日）結束行程返港。

周一鳴（左四）與代表團參觀有關最新公共安全創新科技的展覽。

周一鳴（左二）與代表團到訪國際刑警組織全球創新中心的數碼鑑證實驗室。