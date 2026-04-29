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七旬母代女頂包超速案 兒媳大義滅親舉報 警查出入境紀錄拆穿謊言

突發
更新時間：18:44 2026-04-29 HKT
發佈時間：16:28 2026-04-29 HKT

葵涌道一部私家車去年1月超速駕駛，當警方向44歲女車主詢問司機身分時，車主74歲母親懷疑代為「頂包」認罪。惟天網恢恢，兩人親屬發現謊言並向警方舉報。警方深入調查後發現，涉事母親在案發當日根本不在香港，謊言不攻自破。警方今日（29日）以涉嫌「妨礙司法公正」拘捕該名七旬老婦，案件仍在調查。

據了解，2025年1月6日，一部私家車在葵涌道被偵速攝影機偵測到超速行駛，案件交由中央交通攝影機違例調查組跟進。警方向涉案私家車車主發出「要求提交司機身份詳情通知書」，44歲姓姚女車主其後向警方稱，涉案司機是她的74歲姓黃母親，而黃婦亦向警方承認是當時違例司機。

目前案件正由沙田警區刑事調查隊第六隊跟進。資料圖片
目前案件正由沙田警區刑事調查隊第六隊跟進。資料圖片

消息指，事件被黃婦的兒媳發現後，兒媳決定向警方舉報。警方深入調查後，發現黃婦於事發當日根本不在香港，懷疑黃婦假冒涉案司機，頂替車主女兒承擔法律責任。因此至今日，警方將黃婦拘捕，涉嫌「妨礙司法公正」。黃婦正被扣查，案件由沙田警區刑事調查隊第六隊跟進。

警方提醒車主及司機，「妨礙司法公正」為嚴重罪行。根據《刑事訴訟程序條例》，違法者可被處以七年監禁及罰款。另根據《道路交通條例》，車主及司機有責任向警方提交於交通罪行發生時涉案車輛司機的資料，否則有機會被判處監禁六個月及罰款一萬元。

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