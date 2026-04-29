宏福苑執拾︱住戶搬走電視機冷氣機 「係自己嘅嘢都想攞走」

大埔宏福苑上樓安排進入第三輪，今日（29日）是宏泰閣及宏建閣的居民上樓執拾。今早下著黃雨，居民搬走物品顯得頗為狼狽。招先生協助住7樓的舅仔執拾，其後搬走冷氣機，「盡執啦，唔夠時間執，只搬咗六成。」他說單位的衣櫃、櫃桶被人摷過，「不過，裏面冇乜貴重嘢，唔報警啦，麻煩！」他說如果獲准再上樓，還想再回家，搬走家用及日用的物品離開。

而招的舅仔黎先生，就抬走一部電視機。他坦言「未攞晒，好多嘢都未攞走，洗衣機、雪櫃，全部大件嘢攞唔走。」他抬住電視機行7層落樓坦言辛苦，「唔可以講價唔價值，總之係我嘅嘢都想攞走。講真，（執拾）時間當然唔夠！ 」

其中住宏建閣4樓的楊先生，推著從家中帶走的單車離開。他指基本上要執走的物品都執好了，希望不用再上樓。

住宏建閣的張女士協助胞弟及弟婦執拾番重要文件如結婚證書、屋契等，宏建閣的單位是已離世母親的住所，今次上樓返家是要尋回母親的相片。