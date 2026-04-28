警油尖連續兩周打擊盜竊拘26人 共涉77宗案40萬元財物

油尖警區人員根據情報及經深入調查後，於4月14至27日展開代號為「急漩」的大型拘捕行動，以打擊「搵快錢」罪案，包括店舖盜竊及其他相關罪行。行動中，人員共拘捕17男9女（19至76歲），涉嫌「盜竊」及「處理贓物」等。

調查顯示，被捕人相信與77宗盜竊及相關案件有關，失物總值超過40萬元。其中13名被捕人已被落案起訴相關罪名，其餘被捕人已獲准保釋候查。

警方重申，打擊「搵快錢」罪案為警務處處長首要行動項目之一。盜竊罪屬嚴重罪行，根據香港法例第210章《盜竊罪條例》第9條，一經定罪，最高可被判處監禁10年。另外，若市民購買、處理或接收盜竊贓物，亦有機會干犯香港法例第210章《盜竊罪條例》第24條處理贜物罪，一經定罪，最高可被判處監禁14年。