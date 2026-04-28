石排灣邨老婦捱綠Van撞倒 浴血昏迷送院搶救 六旬男司機涉「危駕」及「毒駕」被捕

香港仔漁光道石排灣邨巴士總站一過路處，今日（4月28日）晚上近7時，一部綠色小巴意外撞倒一名74歲婦人，婦人頭部等多處重創浴血昏迷，救護員接報趕至急救後，將她送往瑪麗醫院搶救。警方調查後，以涉「危險駕駛」及「毒後駕駛」拘捕68歲姓梁男司機。

現場圖片所見，事後現場血跡斑斑，有熱心市民協助救人。其後救護員到場接手，大批街坊圍觀。傷者送院後，有警員在場蒐證。目前意外原因仍在調查。

警方表示，28日晚上6時56分，一輛小巴沿漁光道北行，當駛至石排灣邨巴士總站對開時，懷疑撞倒正在過路的女子。人員接報到場，姓吳（74歲）女子昏迷被送往瑪麗醫院治理。

經初步調查，姓梁（68歲）小巴男司機未能通過快速口腔液測試，涉嫌危險駕駛及毒後駕駛被捕，現正被扣留調查。