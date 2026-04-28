油塘露天停車場男子車內燒炭輕生 朋友發現惜太遲
更新時間：18:57 2026-04-28 HKT
發佈時間：18:57 2026-04-28 HKT
發佈時間：18:57 2026-04-28 HKT
油塘道近茶果嶺道交界一個露天停車場，今日（4月28日）下午4時許，一名46歲姓麥男子被友人發現昏迷於場內一部兩地牌七人車，懷疑燒炭輕生。警方接報趕至，當場證實男子已經死亡。
警方其後將死者遺體移出車輛，用綠色帳篷覆蓋，以待舁走驗屍確定死因；另外警員亦於七人車內搜證，檢獲燒過的炭，其間沒有檢獲遺書。目前案件仍在調查，據了解事主近日曾因金錢問題不開心。
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