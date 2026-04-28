21歲仔到旺角酒店與15歲女網友非法性交 遭警方拘控
更新時間：18:20 2026-04-28 HKT
發佈時間：18:20 2026-04-28 HKT
發佈時間：18:20 2026-04-28 HKT
警方4月10日接獲一名本地女子報案，指懷疑其15歲女兒在旺角一酒店內，被一名男子性侵。旺角警區刑事調查隊第五隊接手深入調查後，今日（4月28日）在黃大仙區一住所，拘捕涉案21歲姓林本地男子，涉嫌「與年齡在16歲以下的女童非法性交」。
據了解，兩名男女於Instagram相識，男子為倉務員，少女為學生。被捕男子將被控一項「與年齡在16歲以下的女童非法性交」罪，案件將於明日（4月29日）上午在西九龍裁判法院提堂。
由於案件懷疑涉及「性誘識」行為，警方故呼籲年青人於網上社交媒體結交時必須要提高警惕，而家長及朋輩亦需多加留意子女或身邊朋友的網上行為以防被傷害。
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