德福廣場迪卡儂8件運動衫被燒毀 警搜彩盈邨迅速拘縱火犯 職員撲救時受傷

九龍灣德福廣場運動用品店「迪卡儂（DECATHLON）」今日（28日）下午發生縱火案。一名男子涉嫌在店內用打火機焚燒貨架8件運動衫後逃去，導致一名男職員在救火期間受傷送院。警方隨即追查，迅速鎖定疑犯行蹤，其後於彩盈邨拘捕涉案41歲男子，目前正調查其犯案動機。

事發的迪卡儂位於德福廣場二期3樓，今日下午3時許，一名男子懷疑打火機焚燒店內貨架8件、共約值1000元的運動衫，得手後隨即往港鐵站方向逃去，一名22歲姓黎男職員見狀嘗試救火，其間受傷。

火警其後被救熄，警方消防經調查後，將案件列作縱火跟進。至於男職員則額頭及手臂受傷，救護員用塑膠膜包裹其臂後，將他送聯合醫院治理。警方其後追查涉案疑犯下落，他約1.7米高，肥身材，案發時戴鴨舌帽，穿卡其色上衣及藍色褲。

經翻查「銳眼」計劃在內的大量閉路電視後，警方迅速追蹤到疑犯於附近彩盈邨出沒，隨即派員搜索，最終至下午5時許，在盈順樓一單位將涉案41歲姓黃男子拘捕。目前案發原因仍在調查，由秀茂坪警區刑事調查隊第六隊跟進。