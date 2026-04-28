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香港海關等多部門夥商界組團到訪廣西 推動桂港經貿合作 當地企業反應熱烈

突發
更新時間：17:38 2026-04-28 HKT
發佈時間：17:38 2026-04-28 HKT

香港海關助理關長(邊境及港口)蔣依莉於4月26至28日率領代表團到訪廣西壯族自治區。代表團成員包括運輸及物流局、香港機場管理局、海關總署廣東分署、中聯辦警聯部海關聯絡處，還有香港商會及物流業界代表。

代表團於4月27日早上在欽州市與自治區商務廳合辦「跨境一鎖計劃」業務宣講會。蔣依莉在宣講會中提到，香港海關將繼續與內地海關和相關單位緊密協作，在國家「十五五」規劃引領下，推動更多制度創新，為桂港經貿合作，優勢互補，貢獻海關力量。席間，香港海關亦介紹了「空陸鮮活產品專屬快線」。

32家參與的企業反應十分熱烈，部分從事廣西水果貿易的代表更即場與香港機場管理局及香港物流業代表對接，商討如何把廣西的優質水果經香港中轉「走出去」。香港海關亦於現場以二維碼電子問卷形式收集業界的意見，進一步了解市場情況，以推進便商利貿措施。

宣講會後，代表團參觀了北部灣港欽州自動化集裝箱碼頭及海鐵聯運集統站，了解當地貨運的運作情況和最新發展。其後，香港海關前往南寧市，與南寧海關關長王味冰會晤，並就深化桂粵港三地合作進行了深入討論及交流。翌日，代表團繼續在南寧市與當地跨境電商、人工寶石及水果企業交流，共同探討桂港合作的新機遇。

為配合粵港澳大灣區的發展，兩地海關積極擴展「跨境一鎖計劃」。現時「跨境一鎖計劃」已覆蓋廣東省、湖南省、福建省、廣西壯族自治區、澳門及香港，清關點已達100個，為業界提供超過1,000條跨境路線作選擇。

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