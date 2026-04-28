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專業化驗師誤信FB投資詐騙廣告　痛失逾170萬元

突發
更新時間：18:31 2026-04-28 HKT
發佈時間：18:31 2026-04-28 HKT

一名化驗師誤墮投資騙局，近日痛失170萬元，警方呼籲即使是專業人士也要慎防受騙。警方今日（4月28日）社交平台「守網者」表示，該名化驗師近日在Facebook見到假冒股票投資廣告，點擊連結轉至 WhatsApp，與自稱「投資專家」的騙徒聯絡。大概一個多月後，騙徒聲稱掌握內幕消息，誘騙受害人下載安裝虛假投資App並開設帳戶。

警方呼籲即使是專業人士也要慎防受騙。守網者FB
警方呼籲即使是專業人士也要慎防受騙。守網者FB

受害人首兩個月先後轉賬逾6萬元至多個個人戶口，第三個月見「股價」急升近倍，信心大增，再轉賬逾130萬元至十多個戶口。其後嘗試沽出股票並提現時失敗，假客服更以繳交「保證金」為由要求再轉賬，受害人才驚覺受騙，最終損失逾170萬元。

警方呼籲市民，切勿輕信網上「高回報」投資廣告，切勿下載來源不明的投資APP，亦可立即下載警方「防騙視伏APP」，協助評估詐騙風險。

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