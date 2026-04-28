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二手傢俬群組現可疑「加密幣專家」　女子墮投資騙局失520萬元

突發
更新時間：15:30 2026-04-28 HKT
發佈時間：15:30 2026-04-28 HKT

警方周一（4月27日）在守網者表示，過去一周接報近百宗網上投資騙案。其中一名女士透過二手傢俬群組認識「專家」，被誘騙到假網站投資虛擬貨幣泰達幣（USDT）。事主跟隨騙徒指示，先後轉賬超過60次，將款項及加密貨幣轉至對方作投資本金。當對方拒絕提現款項時，事主始知被騙，總損失達$520萬港元。

警方提醒市民，騙徒無孔不入，甚至連傢俬買賣群組也不放過。網上投資前，務必先查證平台的可信性；市民亦應多關心身邊親友，如有懷疑，一律當作騙案看待。投資前，除了向官方機構查詢外，亦可在守網者網站用「防騙視伏器」或手機版「防騙視伏App」，輸入可疑網址，評估詐騙風險。

有市民誤信二手傢俬群組內自稱專家騙徒，損失520萬元。守網者FB
有市民誤信二手傢俬群組內自稱專家騙徒，損失520萬元。守網者FB

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