香港警察學院成立20周年 從學員到教官 初心如磐傳承薪火

佇立黃竹坑的香港警察學院（學院），前身為1948年成立的警察訓練學校，2006年一月正式升格為警察學院，至今踏入第20個年頭。現任學院教官的警司湯淦維與警長陸緯軒，同於20年前在學院接受基礎訓練，見證其成立與變遷。歷練20載，二人重回學院執起教鞭，致力孕育新一代警察生力軍。

湯淦維（左）與陸緯軒見證學院的培訓工作不斷進步。

湯淦維（左一）與參與警隊見習督察 訓練課程的政府飛行服務隊人（中）及見習督察訓練班學員分享心得。

現任見習督察訓練科主管的警司湯淦維，親身經歷了警隊培訓每一步的變遷。他透過參與首屆「警隊學長計劃」認識警隊工作，被其多元化職務深深吸引，二零零五年先投考警員，及後再投考成為督察。早年長期從事刑偵工作的他，對訓練工作亦有濃厚興趣，先後擔任偵緝訓練中心教官、督察訓練班教官，如今成為見習督察訓練科主管。湯淦維憶述，在學警及督察訓練期間，遇上數位對自己影響深遠的教官：「他們教會我不論遇到任何事，都要保持正面心態；只要你有心去做，任何事情都能做到。我希望將這些信念傳承下去，就像當日的我得到啟發一樣。」

湯淦維分享道，見證着學院多年來不斷與時並進，優化課程內容，完善教學模式。「我們希望學員在訓練中充分認識自己，發揮所長、補充所短，培養逆境自強的信念，學習成為一位剛毅的警察。」他一直堅持親自帶領學員進行登山訓練，限時攀登具挑戰的山徑。「希望他們能在過程中理解到，從警之路充滿挑戰，督察除了處理工作，有良好體魄之外，更要肩負保護同伴和下屬的責任。我希望在他們心中種下一份信念，做事除了要不斷反思、突破、求進，亦要情理兼備，才能夠成為一位有溫度、有熱誠、具影響力的領袖。」

警長陸緯軒是學院成立後最早一批的受訓警員，年少已是童軍的他，對步操訓練滿載美好回憶。「時任警長的副班主任王家隆（王Sir）看中我的步操基礎，任命我為『操長』，協助同窗操練，有點像他的副手。王Sir的言傳身教對我影響深遠，他教會我怎樣做一名警察。當時我決志以後也要像王Sir一樣，培育下一代學警。」意想不到的是，陸緯軒晉升警長後，獲調任至警察學院當上學警班副班主任，竟有幸與當年的恩師王Sir（現為警署警長）再次拍檔，共同負責訓練同一班學警。



兩人晉升後再次拍檔，延續這份師徒情，共同將警隊的專業精神傳承下去。陸緯軒感言：「我深信這正是一個以生命影響生命的例證。王Sir的諄諄教誨成就了我，今天我再次成為他的副手，一起去成就新一代學警。我定會秉持王Sir當年的教學理念——培養學員有一顆熾熱的心，做事從心出發，持端正態度，全心全意服務社會。」

兩位教官親身見證學院的培訓工作不斷進步，湯淦維指：「20年來見證最多的，就是學院不斷應用科技去提升培訓效能。例如從前我們接受偵緝訓練時，主要靠圖片或教官描述去了解不同罪案現場，現在無論偵緝訓練或學警和督察的基礎訓練都加入了虛擬實境元素，用科技帶領學員走進不同場景，既能增加學員興趣，亦有助提升教學效率。」陸緯軒亦指出：「學院的訓練日趨系統化，從透過靠教官口耳相傳，到現在高度規範化的訓練，多項課程更獲香港資歷架構認可，充分展現警察學院與時並進，追求卓越的決心。」

學院是所有警察的搖籃，肩負傳承警隊專業精神與優良文化的重任。湯淦維和陸緯軒正是警隊傳承專業精神的最佳寫照，兩位教官感言，「無論時代如何變遷，我們始終希望能夠培育出專業用心、願意為社會大眾『行多一步』的警務人員，盡心盡力守護香港。」

20載風雨兼程，初心如磐。從學員到教官，湯淦維與陸緯軒以行動譜寫警隊的傳承故事。在學院邁向新里程之際，他們將繼續傳道授業，春風化雨，為香港警隊培育一代又一代的棟樑。