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宏福苑執拾｜家園焚毀難斷捨離 宏昌閣高層戶離別前盼「執靚間屋」

突發
更新時間：11:00 2026-04-28 HKT
發佈時間：11:00 2026-04-28 HKT

大埔宏福苑居民分批上樓執拾第9日，今日（28日）輪到宏昌閣和宏道閣高層戶。宏昌閣21樓居民盧小姐抱最後一次上樓的心態，回家執拾。她直言難以斷捨離，但無奈稱：「影多幾張相囉」，又指雖然家園焚毀，但都希望單位所有事件都「完完整整」，會將單位「執返靚靚仔仔」才離開。

另一名宏昌閣30樓居民崔先生，坦言單位已損毀嚴重，災後他第一次上樓心情複雜，既是因為很多街坊已經罹難，但亦「抱住冇乜嘢可以拎嘅心態，都想返去見最後一面」。

崔先生自出生便與父母居於宏建閣，直至8年前他結婚，再在宏昌閣購置單位，以便居所與父母距離近些，詎料一場大火卻令家園盡毀。他坦言家中的大批模型、相機、電腦應已燒毀，「其實都唔expect（期望）嗰啲嘢可以存在」，唯獨太太在大火當日遺留結婚戒指在單位內，故希望盡力尋回太太的結婚戒指。

現場所見，由於今日是宏昌閣和宏道閣高層戶返回單位執拾，有人使用外置骨骼輔助架，方便「撐」樓梯，亦有居民帶鮮花上樓悼念。

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