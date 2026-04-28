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宏福宏執捨｜義工、民安隊及警方協助搬運 43年老街坊哽咽：好難斷捨離

突發
更新時間：01:06 2026-04-28 HKT
發佈時間：01:06 2026-04-28 HKT

大埔宏福苑火警後，今日（27日）再有居民分批獲安排返回單位執拾物品。有居住宏道閣43年的居民重返家園後一度哽咽，表示：「好難斷捨離」。

居於宏道閣11樓的葉先生今日由單位帶走一部單車，他指單位雖被煙熏黑，但未有被火燒毀，仍可取回文件及具紀念價值的物品，感到慶幸。他稱今次共帶走十多袋物品，並獲義工、民安隊及警方協助搬運。惟提到相隔數月重返住所時，他一度哽咽，坦言「好難斷捨離」，指自己自1983年入住，與家人三代在單位中成長，對單位及鄰里感情深厚，「我好鍾意啲鄰居，所以好難捨……」。

另一名宏志閣姓高女住戶則表示，今次主要上樓取回相簿、玩具及貴重物品等具回憶的物品，形容「我哋唔係道別，係下次再見」。她指由於可逗留時間只有約3小時，感到時間不足，需再計劃下次取回其餘物品。她又稱，所住單位屬少數未被嚴重燒毀的單位之一，因此仍能取回部分物品，心情稍為紓緩，「喺宏福苑出世、喺度長大」，若日後有機會，仍希望再回到單位。

另一名居於宏道閣12樓的李先生則表示，其單位當時正進行裝修，私人物品早已搬走，加上火勢未有波及，整體影響不大。他今次主要返回取回裝修工具及新添置的電器，包括抽油煙機。他指單位花費近20萬元裝修，原定今年3月入伙，雖然單位有損毀，但直言「人無事都OK」。

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