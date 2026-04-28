Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

宏福宏執拾｜義工、民安隊及警方協助搬運 43年老街坊哽咽：好難斷捨離

突發
更新時間：01:06 2026-04-28 HKT
發佈時間：01:06 2026-04-28 HKT

大埔宏福苑火警後，今日（27日）再有居民分批獲安排返回單位執拾物品。有居住宏道閣43年的居民重返家園後一度哽咽，表示：「好難斷捨離」。

居於宏道閣11樓的葉先生今日由單位帶走一部單車，他指單位雖被煙熏黑，但未有被火燒毀，仍可取回文件及具紀念價值的物品，感到慶幸。他稱今次共帶走十多袋物品，並獲義工、民安隊及警方協助搬運。惟提到相隔數月重返住所時，他一度哽咽，坦言「好難斷捨離」，指自己自1983年入住，與家人三代在單位中成長，對單位及鄰里感情深厚，「我好鍾意啲鄰居，所以好難捨……」。

另一名宏志閣姓高女住戶則表示，今次主要上樓取回相簿、玩具及貴重物品等具回憶的物品，形容「我哋唔係道別，係下次再見」。她指由於可逗留時間只有約3小時，感到時間不足，需再計劃下次取回其餘物品。她又稱，所住單位屬少數未被嚴重燒毀的單位之一，因此仍能取回部分物品，心情稍為紓緩，「喺宏福苑出世、喺度長大」，若日後有機會，仍希望再回到單位。

另一名居於宏道閣12樓的李先生則表示，其單位當時正進行裝修，私人物品早已搬走，加上火勢未有波及，整體影響不大。他今次主要返回取回裝修工具及新添置的電器，包括抽油煙機。他指單位花費近20萬元裝修，原定今年3月入伙，雖然單位有損毀，但直言「人無事都OK」。

答問題送豐富禮品↓

答問題送豐富禮品↓

最Hit
《寒戰1994》首映9大影帝行紅地毯  周潤發拖發嫂咀爆鄭裕玲  梁家輝傳承劉俊謙  郭富城笑爆全場
《寒戰1994》首映9大影帝行紅地毯  周潤發拖發嫂咀爆鄭裕玲  梁家輝傳承劉俊謙  郭富城笑爆全場
影視圈
11小時前
中電資助換電器｜節能家電更換計劃第二輪即日開始申請！最高$2700買冷氣機/熱水爐/雪櫃/洗衣機  即睇申請資格+教學
中電資助換電器｜節能家電更換計劃第二輪即日開始！合資格65歲以上長者可獲最高$2700（附申請教學）
生活百科
20小時前
麗晶花園「請人難」聘外勞保安 業主反應大 法團：相對年輕、廣東話對答如流
麗晶花園「請人難」聘外勞保安 業主反應大 法團：相對年輕、廣東話對答如流
樓市動向
18小時前
科研實踐化繁為簡 理大及扶康會共建亞洲首個共融創新中心 殘疾人士變身自家品牌研發者
創科資訊
9小時前
港鐵來回落馬洲即減$6！八達通/樂悠咭一連6個月適用 深圳地鐵新增3個優惠站
港鐵來回落馬洲即減$6！八達通/樂悠咭一連6個月適用 深圳地鐵新增3個優惠站
旅遊
17小時前
新皇崗口岸聯檢大樓正式通電。
新皇崗口岸聯檢大樓正式通電 投運在即5分鐘完成通關
即時中國
11小時前
鄭欣宜激瘦傳出戰《歌手2026》正式復工 曾傳大肚秘婚停工3年 已繼承沈殿霞6千萬遺產？
鄭欣宜激瘦傳出戰《歌手2026》正式復工 曾傳大肚秘婚停工3年 已繼承沈殿霞6千萬遺產？
影視圈
17小時前
謝賢再被爆「爺孫戀」秘聞 前女友Coco揭四哥媾女奇招 收謝婷婷珠寶附「歸還通知」
謝賢再被爆「爺孫戀」秘聞 前女友Coco揭四哥媾女奇招 收謝婷婷珠寶附「歸還通知」
影視圈
2026-04-27 09:00 HKT
李泳豪深夜發文悼亡母：媽我好想你 曝光施明珍貴照片承諾照顧李家鼎 頹爆開工面色發黑
李泳豪深夜發文悼亡母：媽我好想你 曝光施明珍貴照片承諾照顧李家鼎 頹爆開工面色發黑
影視圈
18小時前
ViuTV 2026四大劇集逐套數  視后劇帝聯手＋銀河映像品質保證  題材卡士夠破格
ViuTV 2026四大劇集逐套數  視后劇帝聯手＋銀河映像品質保證  題材卡士夠破格
影視圈
11小時前