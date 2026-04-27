警油麻地破製毒工場拘一名女子 檢60萬毒品

警方今（27日）晨搗破一個製毒工場，檢獲2公升懷疑依托咪酯液體原材料、30克懷疑霹靂可卡因製成品、30克懷疑冰毒及製毒工具等，市值約60萬元，拘捕一名43歲無業女子。

被捕女子（43歲）報稱無業，目前仍被扣查。警方油尖警區特別職務隊督察麥啟添表示，今（27日）晨時份，警方在油麻地彌敦道及德興街交界一棟私人住宅大廈內展開反毒品行動，並搗破一個懷疑「依托咪酯」製毒中心，以涉嫌「製造危險藥物」及「販運危險藥物」罪名拘捕一名43歲女子。

行動中，警員在該名女子所租住的單位外進行埋伏，根據法庭搜查令，進入上述單位進行搜查，發現可以將製為依托咪酯的工具及兩公升思疑依托咪酯液體原材料，包括電磁爐、煲、電子磅及包裝工具等等，同時更搜獲30克懷疑霹靂可卡因製成品，以及30克懷疑冰毒，總價值共約港元60萬。

警方提醒市民，製毒過程中通常會釋放刺鼻氣味，如發現任何處所傳出電油或酸性氣味，應提高警覺。如有懷疑，馬上向警方舉報。而渉事大廈為人口稠密的住宅大廈，樓下亦有大量商鋪林立，警方相信製毒集團企圖利用人流密集為掩飾，以便躲避警方的調查。

警方重申，製毒及販毒是非常嚴重罪行，根據香港法例第134章危險藥物條例，一經定罪，最高可被判處終身監禁及罰款五百萬元，市民切勿以身試法。