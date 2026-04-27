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珍惜生命│石塘咀荷蘭籍男子自縊身亡 前度上門揭發悲劇

突發
更新時間：19:09 2026-04-27 HKT
發佈時間：22:03 2026-04-27 HKT

今（27日）午5時許，一名25歲荷蘭女子報警，聲稱男朋友在石塘咀保德街單位內吊頸，救護員到場證實死亡，毋須送院，其後由仵工舁送殮房。據悉，25歲死者為荷蘭籍男子，與女友在荷蘭拍拖多年，去年8月一起來港留學，但半個月前分手，一周前相約今日見面。

消息稱，女事主今日未能聯絡上死者，頓覺可疑，於是上門查看，赫見死者懸掛衣櫃頂上，大驚報警，消防員到場將死者解下，身上已現屍斑，相信已死去一段日子，廳內留下一封遺書，相信無可疑。

 

警方到場調查。曾志恆攝
警方到場調查。曾志恆攝

防止自殺求助熱線：
「情緒通」精神健康支援熱線：18111；網址：https://www.shallwetalk.hk/zh/
香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222
生命熱線： 2382 0000
明愛向晴軒： 18288
明愛財困壓力輔導熱線: 3161 0102
社會福利署： 2343 2255
撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000
東華三院芷若園： 18281
醫管局精神健康專線： 2466 7350
青少年情緒健康網上支援服務「Open 噏」：https://www.openup.hk/service

 

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