珍惜生命│石塘咀荷蘭籍男子自縊身亡 前度上門揭發悲劇

今（27日）午5時許，一名25歲荷蘭女子報警，聲稱男朋友在石塘咀保德街單位內吊頸，救護員到場證實死亡，毋須送院，其後由仵工舁送殮房。據悉，25歲死者為荷蘭籍男子，與女友在荷蘭拍拖多年，去年8月一起來港留學，但半個月前分手，一周前相約今日見面。

消息稱，女事主今日未能聯絡上死者，頓覺可疑，於是上門查看，赫見死者懸掛衣櫃頂上，大驚報警，消防員到場將死者解下，身上已現屍斑，相信已死去一段日子，廳內留下一封遺書，相信無可疑。

警方到場調查。曾志恆攝

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