招攬未成年男女派送毒品 警破網上平台販毒案拘120人 撿2,600萬毒品

警方針對販毒集團利用不同網上平台販賣危險藥物及相關產品行為，於過去一個月展開代號「沙鷗」的執法行動，共偵破74宗毒品案件，拘捕78男42女，當中有14名為18歲以下未成年人士，有部分被販毒集團招攬成為派送毒品角色。行動中檢獲約53.7公斤危險藥物及第一部毒藥，市值約2,600萬元。

警方在行動中檢獲的毒品。

毒品調查科行動組高級督察陳力豪講述案情。

毒品調查科行動組高級督察陳力豪講述行動詳情時表示，由3月29日至4月25日期間，聯同各個警區，展開代號「沙鷗」的執法行動，共拘捕120人，年齡介乎12歲至69歲，當中有14名為18歲以下未成年人士。

陳續稱，毒品調查科人員於網上巡邏時發現兩個活躍於社交平台的群組，經常出示售賣毒品的廣告，經過深入調查及分析後，人員鎖定分別位於尖沙咀、將軍澳、屯門的三個毒品儲存倉。同時，人員亦鎖定該兩個群組分別負責經營頻道、毒品儲存及毒品派送工作共五人的身份，於4月15日採取一連串的拘捕行動，成功搗破以上三個毒品儲存倉，並拘捕五名本地男女。

警方在其中一名被捕人士的車上檢獲毒品，相信該名人士利用私家車派送毒品，藉此逃避警方執法。被捕人士年齡為26至35歲。行動共檢獲約1.7公斤大麻花、419粒大麻油煙彈、420克大麻精、791粒依托咪酯煙彈及大量四氫大麻酚THC及大麻二酚CBD產品。 被捕的五名人士，已被暫控「販運危險藥物」。行動中，警方全面接管販毒頻道，將集團連根拔起。另外，在今次「沙鷗」行動中，亦有4宗其他案件涉及網上平台販毒，共拘捕23人，當中牽涉兩名未成年人士。

警方留意到今次「沙鷗」行動中所拘捕的未成年人士有部分被販毒集團招攬成為派送毒品角色，有部分是因為管有含有液態尼古丁的電子煙類產品或依托咪酯煙彈，有關情況令人擔憂，警方作出呼籲，希望不同持份者包括家長，同輩，老師等等，一旦發現青少年有上述情況，應該及早介入，以免令他們泥足深陷，不能自拔。

陳強調網上世界並非無法可依，又嚴厲譴責販毒集團利用虛假言詞誘惑青少年尤其未成年人士，利用他們派送毒品。就此類型的案件，法庭往往判刑時，將會視利用未成年人士犯案作為加刑因素。

警方呼籲市民，特別是年輕人，切勿輕信販毒是「低風險、高回報」的「筍工」。切勿貪圖販毒集團利誘而參與任何形式的販毒行為，成為他們傀儡及死士，一旦決定參與任何形式的販毒行為，所面對的不單只是長時間的監禁，還會斷送自己前途。除執法行動外，警方亦會繼續積極推行全方位禁毒宣傳計劃，向市民大眾傳遞禁毒訊息。

根據香港法例第134章《危險藥物條例》，一經定罪，最高可判處罰款五百萬元及終身監禁。市民切勿以身試法。