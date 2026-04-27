鑽石山站情侶遭躁漢推跌 報案誓言追究 警列襲擊調查

周日（4月26日）下午一對情侶在港鐵鑽石山站大堂，與一名藍衫躁漢爭執，其間被對方出手推跌倒地。有目擊市民主動上前阻止出手的躁漢離開，並直斥其非：「你打人唔啱喎！」警員到場發現無人受傷，而雙方同意和解，將案件列作糾紛處理。惟同日晚上7時許，涉事情侶再到黃大仙警署，表示打算追究事件，兩人亦到伊利沙伯醫院求醫，其中女子左手踭疼痛及瘀傷，經傷勢評估後，案件重新列作「襲擊自造成身體傷害」，交由大仙警區刑事調查隊第四隊跟進。

熱心市民阻出手躁男逃去

被推撞的情侶分別是33歲姓范男子，和其31歲姓陳女友。事發於周日下午12時許，據知當時兩人在鑽石山站轉車，其間因見到41歲姓余男子大聲說話，於是勸對方說話細聲一點，結果雙方爆發爭執。

網上片段顯示，當時雙方在鑽石山站屯馬綫往觀塘綫大堂之間的通道爭執，其間藍衫漢突然暴起，接連將男女事主推倒地上，並企圖離去。旁邊兩名熱心市民見狀，未有懼怕對方暴力，反而立即跟隨藍衫漢不准他離開，直指其「你打人唔啱喎，報咗警啦」，其後被推跌的男事主亦起身追前。

另一片段顯示，被推倒的男事主因女伴同被推跌，情緒異常激動，指斥藍衫漢：「你打我咪得囉，你而家打女人呀！」藍衫漢愈發不耐煩，兩度出手捉住男事主的背心，將其猛力推向牆壁，先後怒罵「係唔關我事呀，我而家睇你唔順眼呀」、「你條女多嘴呀」、「你唔好咁多事」。男事主的女友見狀試圖制止，大喊「唔好再郁手郁腳呀」，其他途經市民見狀，亦上前叫找職員處理，不要動手。

男事主其後直指藍衫漢動手是「蝕底」，然而藍衫漢怒氣不減，無視他人勸阻，稱「我都知我蝕底呀，但點解你要繼續呢」，第三次出手將男事主推向牆邊。隨後，藍衫漢轉身離去，聲稱是到票務中心找職員處理，男事主不相信繼續尾隨，片段就此完結。