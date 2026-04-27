鑽石山站躁漢推跌情侶再連環出手 紋身男護花怒斥：你而家打女人呀！

鑽石山站周日（4月26日）中午發生一宗令人側目的糾紛事件。一名藍衫躁漢在車站大堂與人爭執期間，竟出手推倒一對情侶。眼見藍衫漢事後企圖離開，有市民不懼暴力，主動上前攔截並直斥其非：「你打人唔啱喎！」隨後被推倒的紋身男亦趕至護花，雙方再度爆發激烈口角。藍衫漢不耐煩，其後再度出手將紋身男猛推向牆，片段流傳後引起網民嘩然。

熱心市民勇擋去路

網上片段顯示，當時雙方在鑽石山站屯馬綫往觀塘綫大堂之間的通道爭執，期間藍衫漢突然暴起，接連將一名紋身男及一名金髮女推倒地上，並企圖離去。旁邊兩名熱心市民見狀，未有懼怕對方暴力，反而立即跟隨藍衫漢不准他離開，直指其「你打人唔啱喎，報咗警啦」，其後紋身男亦起身追前。

另一片段顯示，紋身男因女伴被推倒，情緒異常激動，指斥藍衫漢：「你打我咪得囉，你而家打女人呀！」藍衫漢愈發不耐煩，兩度出手捉住紋身男背心，將其猛力推向牆壁，先後怒罵「係唔關我事呀，我而家睇你唔順眼呀」、「你條女多嘴呀」、「你唔好咁多事」。金髮女伴見狀試圖制止，大喊「唔好再郁手郁腳呀」，其他途經市民見狀，亦上前叫找職員處理，不要動手。

紋身男其後直指藍衫漢動手是「蝕底」，然而藍衫漢怒氣不減，無視他人勸阻，稱「我都知我蝕底呀，但點解你要繼續呢」，第三次出手將紋身男推向牆邊。隨後，藍衫漢轉身離去，聲稱是到票務中心找職員處理，紋身男不相信繼續尾隨，片段就此完結。

據了解，周日（4月26日）中午12時許警方曾接報，指一對30多歲情侶與一名41歲男子爭執。警方到場調查，事件中無人受傷，雙方亦表示不作追究。目前案件暫被列作「糾紛」跟進。