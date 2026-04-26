宏福苑執拾｜第7日116戶上樓 警接7宗疑財物遺失 兩宗待查其餘尋回

今日（4月26日）是大埔宏福苑居民分批上樓的第七日，開放的是宏昌閣中層的5個樓層及宏道閣低層的10個樓層。上樓秩序良好，運作大致暢順。透過「一戶一社工」登記在今日上樓的戶數是116戶418人；實際有出現上樓的戶數是116戶424人。

相關部門合組的綜合詢問處，今日收到7宗居民求警協助個案和1宗市民身體不適的求助個案，以及1宗個案需要尋求心理輔導服務。該7宗求警協助，涉及居民懷疑遺失手錶、飾物、現金和金飾等財物。警方即時派員協助搜查，就其中5宗個案成功協助住戶尋回相關失物；而餘下2宗個案，警方會作進一步調查。

相關報道：宏福苑執拾｜劫後重遇相擁而泣 居民帶同鮮花悼念罹難鄰居

就今日上樓的住戶，進出大廈的平均時間是2小時26分鐘，最短的是21分鐘，最長的是3小時56分鐘，約77%的居民逗留時間少於三小時，約26%的居民逗留時間少於兩小時，約4%的居民逗留時間少於一小時。今日總共有62戶151人上落大廈不止一次，其中：18戶64人多走一次；22戶46人多走兩次；11戶20人多走三次；5戶12人多走四次，5戶8人多走五次；1戶1人多走六次。

卓永興繼續到宏福苑視察

政務司副司長卓永興今日亦到場視察，並與居民交談，有居民對工作人員協助搬運物品落樓表示感謝。當局表示，政府全力支援上樓居民，每日出動過千名來自不同部門的同事，包括警務處、民安隊、消防處、醫療輔助隊、民政事務總署、社會福利署、房屋署和房屋局，以及地區服務及關愛隊伍義工；同時已啓動「全政府動員」機制，跨部門額外動員更大力量支援居民。

相關報道：宏福苑執拾︱全政府動員支援居民上樓 展現一個政府一條心精神

在「全政府動員」機制下，公務員事務局統籌9個政府部門動員公務員組成政府應急隊，支援今次上樓安排，這些公務員分別來自漁農自然護理署、建築署、機電工程署、環境保護署、食物環境衞生署、地政總署、康樂及文化事務署、郵政署和水務署。

這些動員的公務員聯同社會福利署的社工和臨床心理學家組成專隊，駐守大廈內的不同樓層，向返回單位的住戶提供支援。首三日動員的公務員來自漁農自然護理署，第四至六日動員的公務員來自機電工程署和康樂及文化事務署，第七至九日（包括今日）動員的公務員來自地政總署和水務署。