南豐紗廠唐狗疑躍過欄杆 墮樓重創不治 商場表示會檢視場內設施

荃灣白田壩街45號南豐紗廠，今日（4月26日）下午2時許有人報案，表示一隻唐狗玩耍期間，懷疑躍過一道約1米多高的欄杆，其後由高處墮地受傷。警方其後到場翻看閉路電視調查，受傷狗隻亦被送往獸醫處理治理，可惜最終不治。目前警方將案件列作「發現受傷動物」跟進。據了解意外離世的狗狗名曰「熊熊」，年僅約1歲。

南豐紗廠兩度發聲明回應

翻查資料，南豐紗廠3樓的「紗廠公園」近日被改建成寵物樂園，佔地近2000呎。晚上10時許，南豐紗廠在社交平台表示，就今日稍早發生的寵物不幸意外，深感難過與遺憾，並向寵主及受影響人士致以最深切慰問。南豐紗廠指出，高度重視每位顧客及寵物的安全與福祉，會以審慎態度處理，事後已即時暫停開放3樓紗廠公園，並加強巡邏，強調明白各界關注，會持續跟進。

及至周二（4月28日），南豐紗廠再發聲明，稱對於近日發生的寵物不幸事件，深感痛心及難過，強調南豐紗廠自活化以來，一直致力推廣「人寵共融」理念。南豐紗廠稱，近日收到不少意見與回饋，對此十分重視，故此將全面檢視場內相關設施，並邀請寵物團體及寵主提供意見，希望能夠為寵物及主人提供更安全及舒適的環境。在完成檢視前，相關場地將暫時關閉。南豐紗廠重申，將繼續堅守並推廣人寵共融理念，為毛孩與主人建立一個舒適愉快的空間。