紅磡站對開男子墮橋 送院搶救不治

紅磡站對開一個列車停泊處，今日（4月26日）一名男子被發現倒地昏迷，懷疑由上方暢通道天橋墮下。救護員接報趕至，為男子安上自動心外壓機器，並急送伊利沙伯醫院搶救，可惜最終回天乏術。目前意外原因仍在調查。

防止自殺求助熱線：

「情緒通」精神健康支援熱線：18111；網址：https://www.shallwetalk.hk/zh/

香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222

生命熱線： 2382 0000

明愛向晴軒： 18288

明愛財困壓力輔導熱線: 3161 0102

社會福利署： 2343 2255

撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000

東華三院芷若園： 18281

醫管局精神健康專線： 2466 7350

青少年情緒健康網上支援服務「Open 噏」：https://www.openup.hk/service