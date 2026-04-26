警新界北打擊交通違規 拘兩男分涉危駕及無牌駕駛 扣查3改裝車

新界北總區交通部執行及管制組於昨日（4月25日）及今日（4月26日）加強執法打擊交通違例事項。人員在區內進行代號「火炬」的行動，重點打擊非法改裝、超速駕駛及其他相關罪行。行動中，人員共拘捕兩名31歲本地男，亦截獲3輛懷疑涉及非法改裝的私家車及電單車。

被捕兩男方面，其中一名男子涉嫌「危險駕駛」被捕，現已獲准保釋候查，並須於五月下旬向警方報到。另一名本地男子涉嫌「未獲授權取用車輛」、「販運危險藥物」、「無牌駕駛」及「駕駛時沒有第三者保險」被捕，現正被扣留調查。

此外，人員於荃錦公路和錦田繞道一帶截查約20輛私家車及電單車。經初步檢驗後，其中兩輛私家車及一輛電單車懷疑經非法改裝，涉嫌違反《道路交通（車輛構造及保養）規例》。涉案車輛已被扣留於大欖涌車輛檢驗中心待進一步檢驗。人員亦向另外7部涉事車輛發出欠妥車輛報告。

人員亦偵測到約124輛車輛超速行駛，並將會向有關司機發出告票。人員亦就其他交通違例項共發出約106張定額罰款通知書。

警方呼籲駕駛人士切勿以身試法，並會繼續加強執法打擊非法賽車、非法改裝車輛及其他交通違例事項，透過嚴厲交通執法行動以確保道路暢通、保障市民安全及提高道路使用者的道路安全意識。