警新界北打擊交通違規 拘兩男分涉危駕及無牌駕駛 扣查3改裝車
更新時間：16:44 2026-04-26 HKT
發佈時間：16:44 2026-04-26 HKT
發佈時間：16:44 2026-04-26 HKT
新界北總區交通部執行及管制組於昨日（4月25日）及今日（4月26日）加強執法打擊交通違例事項。人員在區內進行代號「火炬」的行動，重點打擊非法改裝、超速駕駛及其他相關罪行。行動中，人員共拘捕兩名31歲本地男，亦截獲3輛懷疑涉及非法改裝的私家車及電單車。
被捕兩男方面，其中一名男子涉嫌「危險駕駛」被捕，現已獲准保釋候查，並須於五月下旬向警方報到。另一名本地男子涉嫌「未獲授權取用車輛」、「販運危險藥物」、「無牌駕駛」及「駕駛時沒有第三者保險」被捕，現正被扣留調查。
此外，人員於荃錦公路和錦田繞道一帶截查約20輛私家車及電單車。經初步檢驗後，其中兩輛私家車及一輛電單車懷疑經非法改裝，涉嫌違反《道路交通（車輛構造及保養）規例》。涉案車輛已被扣留於大欖涌車輛檢驗中心待進一步檢驗。人員亦向另外7部涉事車輛發出欠妥車輛報告。
人員亦偵測到約124輛車輛超速行駛，並將會向有關司機發出告票。人員亦就其他交通違例項共發出約106張定額罰款通知書。
警方呼籲駕駛人士切勿以身試法，並會繼續加強執法打擊非法賽車、非法改裝車輛及其他交通違例事項，透過嚴厲交通執法行動以確保道路暢通、保障市民安全及提高道路使用者的道路安全意識。
最Hit
「椰林閣」東山再起？逆市擴張至9分店 曾瀕臨全線結業 網民拆解「翻生」主因
2026-04-24 19:21 HKT
公屋申請人運氣爆錶 2人單位一派蘇屋邨唔要 等半年二派「夢幻窮宅」 街坊打滿分：正到爆｜Juicy叮
2026-04-25 15:37 HKT
蓮塘口岸酒樓｜精選6大高質茶樓 港人北上飲茶首選 人均¥75起 一間長者免茶位
2026-04-25 15:59 HKT