八鄉上村村屋電線短路起火 波及多部汽車 一度傳出爆炸聲
更新時間：14:13 2026-04-26 HKT
發佈時間：14:13 2026-04-26 HKT
發佈時間：14:13 2026-04-26 HKT
今午(26日)12時許，八鄉上村一間村屋起火，大量濃煙席捲半空，傳出多次爆炸聲，村民見狀報警。消防員到場派出一隊煙帽隊開喉灌救，同時搜救隊到場協助救援，迅速將火撲熄，村屋外牆熏黑，大批物件付之一炬。事件中無人受傷，約12人自行疏散，初步相信電線短路引致火警，並波及兩部私家車及一部電單車。
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