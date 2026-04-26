宏福苑執拾｜劫後重遇相擁而泣 居民帶同鮮花悼念罹難鄰居

宏福苑居民上樓執拾物品踏入第七日，除了宏昌閣居民繼續獲安排上樓執拾，今（26日）日起輪到宏道閣居民，早上9時登記前，已有居民陸續抵達社區會堂排隊登記，有居民遇見鄰居恍如隔世，一時感觸相擁落淚。亦有居民帶備鮮花，悼念不幸遇難的鄰居。

居住在宏昌閣19樓的馬氏夫婦，早上8時許抵達宏福苑準備上樓收拾，居住該屋苑已40多年，馬先生百感交集，心情忐忑，特意帶備背囊、紅白藍袋及包裝物料，據他所知，當局能夠安排4人入屋，單位應沒有嚴重損毀，所以希望能取回現金、貴重財物及具紀念價值的物品。

馬從Facebook的尋人帖文中，得悉鄰居在火災中離世深感難過，帶備鮮花到來悼念。他感嘆與鄰居相識近二十載，對方是一名約30歲的母親，彼此不僅是鄰里，更是多年好友。

宏道閣居民潘小姐表示，宏福苑是自己長大的地方，希望上樓可以取回貴重物品，以及一些具紀念價值的東西，包括相簿、女兒的玩具等。她認為3小時只能夠收拾東西，或者未有足夠時間好好道別，今次上樓會一家人在單位內合照，拍一張全家福留念，又期望有第二次上樓機會。

居住宏道閣7樓的王先生表示，在宏福苑住了四年，上樓執拾希望「拎屋企所有嘢例如金。」他稱未必夠時間「執得晒」，如果當局容許，他會「上多轉」。另外，居住宏道閣6樓一單位的張先生表示，他的居所有被火波及「冇燒到」，上樓執拾想取回現金、手錶及相片等物品。