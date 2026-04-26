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深水埗基隆街雜貨店東主半夜暈倒地上 送院搶救後不治

突發
更新時間：06:37 2026-04-26 HKT
發佈時間：06:37 2026-04-26 HKT

深水埗發生猝死事件。今日（26日）清晨約4時28分，警方接獲報案，指一名男子在基隆街一地舖內昏迷倒地。救援人員接報到場，發現65歲姓吳男事主陷入昏迷，隨即將其送往明愛醫院搶救，惟其後證實不治。

據了解，吳伯與妻子在上址經營菜梢蔬果雜貨店，前舖後居。吳伯患有高血壓超過十年，數年前曾經中風，平常自行購買降血壓藥來舒緩症狀。今日凌晨約3時，他向妻子表示心口痛，妻子協助在其胸口搽藥油後然後睡覺。其後吳妻聽到巨響後，發現吳伯昏迷倒臥在地上，於是報警。惜事主送院後搶救後不治。警方其後檢查死者遺體，沒有發現可疑的受傷，案件暫時沒有可疑，交由深水埗分區雜項調查隊跟進。

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