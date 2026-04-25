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地盤禁煙｜西灣河太安樓棚工吸煙惹公憤 承建商稱已即時炒人罰款

突發
更新時間：22:42 2026-04-25 HKT
發佈時間：22:42 2026-04-25 HKT

政府計劃今年9月前推動地盤不准吸煙，目標涵蓋所有新建及維修地盤，目前已有不少承建商自行禁煙。其中近期正在搭棚維修西灣河太安樓，今日（4月25日）流傳一張相片，可見有棚工在工作時正在吸煙，引起廣泛關注。承建商「瑋業」回覆《星島頭條》查詢時，表示已經即時解僱相關工人，並會向搭棚二判罰款。

棚工在工作時正在吸煙，引起廣泛關注。FB：Christy Hei@筲箕灣西灣河關注組
棚工在工作時正在吸煙，引起廣泛關注。FB：Christy Hei@筲箕灣西灣河關注組

瑋業其中一名地盤主管陳先生表示，已即時解僱相關工人，並會向搭棚公司罰款。他指出，維修工程會進行到年尾，過往已一早張貼通告要求所有工人在地盤工作期間不能吸煙，每日早會也會向工人重申這項要求，以往未曾收過居民投訴有工人吸煙。

陳先生續指，因應這次事件，公司今日收工前已在地盤辦公室再度張貼新告示，並將網上流傳的工人吸煙照片「貼堂」，藉此警告其他工人不要再犯。另外，針對居民來電表達憂慮，他們公司亦已即時回覆交代，同時亦將事件及跟進工作匯報大廈法團及管理處。

相關報道：政府倡地盤全面禁煙 違者罰款$3000 承建商無合理措施阻止罰$300萬囚半年

承建商「瑋業」在宏福苑大火後，已即時在太安樓地盤禁煙。FB：Alvin Lai@筲箕灣西灣河關注組
承建商「瑋業」在宏福苑大火後，已即時在太安樓地盤禁煙。FB：Alvin Lai@筲箕灣西灣河關注組
西灣河太安樓近期開始搭棚維修。圖為今年3月21日拍攝。資料圖片
西灣河太安樓近期開始搭棚維修。圖為今年3月21日拍攝。資料圖片

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