爆旋陀螺熱潮｜坊間憂慮是否屬攻擊性武器 警方拍片拆解法例規定

上世紀90年代經典玩具「爆旋陀螺」近年再度掀起熱潮，不少街頭小巷都有老少玩家放置陀螺盤 「對戰」一番，不亦樂乎。不過，網上有人憂慮爆旋陀螺是否屬於「攻擊性武器」，警方今日（4月25日）便在社交平台上載短片，解構相關法例規定。

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警方表示，除了指明違禁武器之外，根據香港法例第245章《公安條例》，任何被製造或改裝以用作傷害他人，或適合用作傷害他人的物品，或由管有或控制該物品的人擬供其本人或他人作如此用途的任何物品，即屬「攻擊性武器」。

另外警方又指，如果在攻擊某人時使用某件物品，亦可能構成「攻擊性武器」。以爆旋陀螺為例，如果只是普通玩陀螺，並不會有問題，但如涉危及他人，便不獲允許。