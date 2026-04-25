假官員騙黨呃海外留學生買金粒 警追查拘控一台灣女 累計4人落網

有跨國詐騙集團假冒官員，專門針對外國留學的內地學生，聲稱他們干犯刑事案件，以配合調查為由，脅逼受害人來港購買並繳交金粒作「保證金」。繼早前拘捕3男後，今日（4月25日）警方表示，經深入調查，4月23日在旺角區再拘捕多一名44歲女子，涉嫌「以欺騙手段取得財產」。據悉她是台灣人，持護照來港。

目前案件累計4人被捕，最新被捕女子已被控一項「以欺騙手段取得財產」罪，案件將於4月27日上午在西九龍裁判法院提堂；另外早前被捕3男已獲准保釋候查，須於五月上旬向警方報到。

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