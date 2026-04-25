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少訊夥浸大推動中小學生AI創意實踐 周一鳴出席頒獎禮表揚優秀學員

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更新時間：20:02 2026-04-25 HKT
發佈時間：20:02 2026-04-25 HKT

香港警務處少年警訊（少訊）今日（4月25日）聯同香港浸會大學（浸大）舉辦「少年警訊AI-GITAL NOMADS計劃」頒獎典禮，表揚學員在人工智能（AI）學習及創意實踐上的優異表現。

警務處處長周一鳴在典禮上致辭時表示，推動中小學AI教育是提升香港未來競爭力的關鍵。透過是次計劃，少訊學員在浸大講師和業界專家的指導下，不僅掌握了準確編寫AI指令和設計機械人對話等技能，更學會用技術解決實際問題。學員成功將AI技術應用於社會議題，包括將防騙資訊融入遊戲設計，以及透過AI四格漫畫傳遞國家安全理念。他勉勵參與計劃的學員保持好奇心，繼續探索科技的可能性，為社會解決問題。

計劃旨在讓青少年透過AI課程及比賽學習相關知識，開拓視野及探索創新思維，共吸引超過500名小四至中六少訊學員參與。計劃分為面授課程、線上課程和馬拉松比賽三階段，超過90名完成首兩階段課程的學員，組成共27支隊伍參與今日舉行的馬拉松比賽。

參賽隊伍須將早前課程上所學的AI技能應用於設計四格漫畫和遊戲，發揮創意。是次典禮共頒發十個獎項，包括由評審團選出的表現優異隊伍獎項、「最佳協作精神獎」，以及由現場嘉賓投票選出的「最具人氣獎」。

出席頒獎典禮的主禮嘉賓還包括警務處副處長（行動）葉雲龍、行動處處長呂錦豪，以及助理處長（公共關係）陳思達。律師會會長兼少年警訊中央諮詢委員會委員湯文龍亦獲邀出席，擔任小學組評審。

相關報道：湯文龍出席「少年警訊 Al-GITAL NOMADS計劃」頒獎禮 培育科技法治兼備新一代 

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