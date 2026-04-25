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宏福苑執拾｜第6日124戶上樓 有居民冀再回家 卓永興當面回覆「一定如願」

突發
更新時間：20:44 2026-04-25 HKT
發佈時間：19:46 2026-04-25 HKT

今日（4月25日）是大埔宏福苑居民分批上樓的第6日。政府表示，今日開放的是宏昌閣中層的5個樓層及宏仁閣高層的11個樓層。上樓秩序良好，運作大致暢順。透過「一戶一社工」登記在今日上樓的戶數是123戶444人；實際有出現上樓的戶數是124戶459人。

政務司副司長卓永興今日亦到場視察上樓安排，勉勵不同崗位的人員繼續努力，再接再勵，全力支援上樓居民。其中，卓永興行上宏昌閣中層，入屋與宏昌閣一名回家執拾的女住戶交談。該女住戶表示，最希望可以多上單位一次，卓永興說一定會如她所願。

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今日卓永興又向駐守樓層的人員打氣，包括警員、消防、救護、民眾安全服務隊隊員，以及由公務員聯同社署社工和臨床心理學家組成的「駐樓層專隊」。卓永興亦巡視大埔浸信會公立學校內的住戶等候區，與正在等候的宏仁閣居民交談，居民對工作人員協助搬運物品落樓表示感謝。

另外，連日負責處理居民求警協助個案的大埔警區重案組，亦向卓永興講述如何處理有關個案，及協助居民於瓦礫和灰燼中挖掘並尋回物品的工作。卓永興表示，過去幾日，警方在幫助居民尋回物品的工作做得很好，失物對居民的意義重大，勉勵他們繼續努力，給市民尋回財物和慰藉。

當局強調，警方高度重視宏福苑居民上樓安排，全程積極參與跨部門行動，工作包括：宏福苑一帶的交通管制、登記中心的人群管理、陪同居民上落樓和進出單位、派員駐守大廈地下大堂及開放樓層、成立快速應變小隊應對居民在上樓期間感到不適、協助開啟單位內的夾萬，以及協助居民搬運物品和在有需要時作出手攙扶。

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卓永興（左二）向大埔警區重案組組員了解如何處理上樓居民的求警協助個案。
卓永興（左二）向大埔警區重案組組員了解如何處理上樓居民的求警協助個案。

今日9宗疑遺失財物 6宗尋回3宗料焚毀

相關部門合組的綜合詢問處，今日收到9宗居民求警協助個案和1宗市民身體不適的求助個案。該9宗求警協助，涉及居民懷疑遺失手錶、飾物、現金和金飾等財物。警方即時派員協助搜查，就其中6宗個案成功協助住戶尋回相關失物；另外3宗個案所涉及的單位損毁比較嚴重，經調查後，居民亦相信財物可能已被焚毁。

就今日上樓的住戶，進出大廈的平均時間是2小時33分鐘，最短的是21分鐘，最長的是4小時8分鐘，約65%的居民逗留時間少於三小時，約27%的居民逗留時間少於兩小時，約4%的居民逗留時間少於一小時。今日總共有54戶125人上落大廈不止一次，其中30戶83人多走一次，15戶27人多走兩次，5戶9人多走三次，4戶6人多走四次。

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政府全力支援上樓居民，每日出動過千名來自不同部門的同事，包括警務處、民安隊、消防處、醫療輔助隊、民政事務總署、社會福利署、房屋署和房屋局，以及地區服務及關愛隊伍義工；同時已啓動「全政府動員」機制，跨部門額外動員更大力量支援居民。

在「全政府動員」機制下，公務員事務局統籌9個政府部門動員公務員組成政府應急隊，支援今次上樓安排，這些公務員分別來自漁農自然護理署、建築署、機電工程署、環境保護署、食物環境衞生署、地政總署、康樂及文化事務署、郵政署和水務署。這些動員的公務員聯同社會福利署的社工和臨床心理學家組成專隊，駐守大廈內的不同樓層，向返回單位的住戶提供支援。首三日動員的公務員來自漁農自然護理署，第四至六日（包括今日）動員的公務員來自機電工程署和康樂及文化事務署。

卓永興（左二）與從機電工程署動員的公務員交談。
卓永興（左二）與從機電工程署動員的公務員交談。

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