宏福苑執拾｜女住戶廢墟中尋回兒子出生飾物 感恩：四個人喺邊到都係屋企

大埔宏福苑發生火災至今近5個月，居民於周一（20日）起安排分批上樓。今日（25日）宏仁閣及宏昌閣居民繼續上樓執拾。居住於宏仁閣頂層的顏小姐一家四口回到住所執拾，她表示，單位被嚴重燒毁，不少家當已無法尋回，但在灰燼中意外找到兒子出生時的玉鐲及金佛仔飾物，直言是「天意」，「單位都唔止燒得『七七八八』，直情係『九九十十』，不過一家齊整就最開心啦，四個人喺邊到都係屋企。」

顏小姐表示，今次上樓執拾大約逗留1小時左右，「環境俾想像中好，通爽、光猛，冇戴口罩上去都可以，中途唞咗一次，都應付到。」她指有很多重要物品無法尋回，例如兒子的證書、獎狀及大部分家當已化為烏有，「之前都收過相，有晒心理準備，都係博上去睇下搵到啲咩，好彩搵到兩樣想搵返嘅嘢。」

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她展示失而復得的玉鐲及金佛仔飾物，「玉鈪仔係大仔出世，有廿年，仲有個金佛仔，呢個係細佬出世姑姐送嘅，都有17年，兩個都係老公突然喺堆灰到掘返出嚟，真係天意。」

除了財物損失，顏小姐一家飼養的兔仔亦於大火中喪身，甚至連屍首也無法尋回，令顏小姐感到悲傷，「希望佢早日投胎。」她說今次應該是最後一次回到宏福苑住處，只能簡單地「Say good bye」，雖感無奈，但仍要保持樂觀，家人平安最為重要，「四個人喺邊到都係屋企。」

記者 麥鍵瀧

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