兩印度漢專偷油尖露宿者 涉17宗案逾14萬元財物 警查天眼埋伏拘人

油尖警區昨日（4月24日）採取代號「急漩」的反罪惡行動，成功瓦解一個專門針對露宿者的盜竊團伙。兩名持有「行街紙」的印度籍男子，涉嫌於過去一個月，在區內連環作案17宗，盜走現金及手機等總值逾14萬元的財物，得手後踩單車逃竄。警方透過「銳眼計劃」在內的大量閉路電視分析鎖定目標，昨日（24日）凌晨於尖沙咀文化中心外埋伏，成功擒獲兩人。

油尖警區刑事調查隊第十隊督察丘逸龍表示，今年3月27日至4月21日期間，油尖警區先後發生17宗露宿者財物被盜案件。油尖警區刑事部高度關注，隨即深入調查及情報分析，透過翻查警方「銳眼計劃」在內的大量閉路電視，成功鎖定涉案的兩名非華裔疑犯。

警方發現，兩名疑犯作案時，會戴口罩戴帽，試圖遮蓋容貌逃避追查；他們分工明確，分別負責把風及動手，得手後隨即踩單車逃竄。據統計，疑犯在17宗案件裏共盜走約值14.2萬元的財物，包括現金、手機、八達通、銀行卡、個人證件等，其中部分手機已被疑犯在所竊當日拿到當舖變現。

至昨日凌晨，警方展開代號「急漩」行動，派員在尖沙咀文化中心外埋伏，成功發現並拘捕再次準備犯案的兩名持「行街紙」印度裔男子，並檢獲他們準備逃走用的單車。目前警方將暫控兩男涉嫌「盜竊罪」，案件於下周一（4月27日）在九龍城裁判法院提堂。

油尖警區刑事調查隊第十隊督察丘逸龍交代案情。