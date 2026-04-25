Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

兩印度漢專偷油尖露宿者 涉17宗案逾14萬元財物 警查天眼埋伏拘人

突發
更新時間：18:33 2026-04-25 HKT
發佈時間：18:33 2026-04-25 HKT

油尖警區昨日（4月24日）採取代號「急漩」的反罪惡行動，成功瓦解一個專門針對露宿者的盜竊團伙。兩名持有「行街紙」的印度籍男子，涉嫌於過去一個月，在區內連環作案17宗，盜走現金及手機等總值逾14萬元的財物，得手後踩單車逃竄。警方透過「銳眼計劃」在內的大量閉路電視分析鎖定目標，昨日（24日）凌晨於尖沙咀文化中心外埋伏，成功擒獲兩人。

油尖警區刑事調查隊第十隊督察丘逸龍表示，今年3月27日至4月21日期間，油尖警區先後發生17宗露宿者財物被盜案件。油尖警區刑事部高度關注，隨即深入調查及情報分析，透過翻查警方「銳眼計劃」在內的大量閉路電視，成功鎖定涉案的兩名非華裔疑犯。

警方發現，兩名疑犯作案時，會戴口罩戴帽，試圖遮蓋容貌逃避追查；他們分工明確，分別負責把風及動手，得手後隨即踩單車逃竄。據統計，疑犯在17宗案件裏共盜走約值14.2萬元的財物，包括現金、手機、八達通、銀行卡、個人證件等，其中部分手機已被疑犯在所竊當日拿到當舖變現。

至昨日凌晨，警方展開代號「急漩」行動，派員在尖沙咀文化中心外埋伏，成功發現並拘捕再次準備犯案的兩名持「行街紙」印度裔男子，並檢獲他們準備逃走用的單車。目前警方將暫控兩男涉嫌「盜竊罪」，案件於下周一（4月27日）在九龍城裁判法院提堂。

油尖警區刑事調查隊第十隊督察丘逸龍交代案情。
油尖警區刑事調查隊第十隊督察丘逸龍交代案情。

答問題送豐富禮品↓

答問題送豐富禮品↓

最Hit
阿Mo李啟言父親李盛林牧師病逝 日前身體不適嘔吐發燒 代禱信透露疑有心血管問題
01:03
阿Mo李啟言父親李盛林牧師病逝 日前身體不適嘔吐發燒 代禱信透露疑有心血管問題
影視圈
3小時前
公屋申請人運氣爆錶 2人單位一派蘇屋邨唔要 等半年二派「夢幻窮宅」街坊打滿分：正到爆｜Juicy叮
公屋申請人運氣爆錶 2人單位一派蘇屋邨唔要 等半年二派「夢幻窮宅」 街坊打滿分：正到爆｜Juicy叮
時事熱話
4小時前
日女11年相親逾300人未完婚 終由只愛高薪帥哥降門檻引熱議
日女11年相親逾300人未完婚 終由只愛高薪帥哥降門檻引熱議
趣聞熱話
7小時前
溫柳媚首談經濟困難領綜援過活  感情見過鬼怕黑：唔想有家  瀟灑看生死堅拒插喉保尊嚴
溫柳媚首談經濟困難領綜援過活  感情見過鬼怕黑：唔想有家  瀟灑看生死堅拒插喉保尊嚴
影視圈
9小時前
港式西餐廳「椰林閣」東山再起！逆市擴張至9分店 曾瀕臨全線結業 網民拆解「翻生」主因
「椰林閣」東山再起？逆市擴張至9分店 曾瀕臨全線結業 網民拆解「翻生」主因
飲食
2026-04-24 19:21 HKT
李泳漢李泳豪反目楊思琦沉冤得雪？獲撐當年分手是「及時止蝕」 思琦妹31字留言吐心聲
李泳漢李泳豪反目楊思琦沉冤得雪？獲撐當年分手是「及時止蝕」 思琦妹31字留言吐心聲
影視圈
4小時前
尖沙咀猖狂借錢黨 兩大叔以一無賴理由 當街包圍獨行女子攤大手板 網民教狠招：直接回佢3個字｜Juicy叮
尖沙咀猖狂借錢黨 兩大叔以一無賴理由 當街包圍獨行女子攤大手板 網民教狠招：直接回佢3個字｜Juicy叮
時事熱話
6小時前
「億萬駙馬」伍富橋老婆懷孕 5000呎豪宅將添新成員 梁兆楹出身富裕家族資產過億
「億萬駙馬」伍富橋老婆懷孕 5000呎豪宅將添新成員 梁兆楹出身富裕家族資產過億
影視圈
3小時前
施明離世掀李氏家族內鬥  九龍塘祖屋「涵碧別墅」價值曝光  豪宅曾成楊思琦分手導火線？
施明離世掀李氏家族內鬥  九龍塘祖屋「涵碧別墅」價值曝光  豪宅曾成楊思琦分手導火線？
影視圈
2026-04-24 18:00 HKT
李啟言父親離世丨李盛林牧師奔波醫院逾千日疑積勞成疾 曾為兒子阿Mo意外癱瘓獨自躲洗手間痛哭
李啟言父親離世丨李盛林牧師奔波醫院逾千日疑積勞成疾 曾為兒子阿Mo意外癱瘓獨自躲洗手間痛哭
影視圈
2小時前