觀塘警區康健日活動 宣揚守護財富和健康

為了慶祝世界健康日，觀塘警區多個團體舉辦「「世界健康日2026之人人防騙 日日健康 樂活觀塘」活動，大會設有攤位現場透過AI技術，幫助參與人士初步檢測「老人癡呆」及青光眼，氣氛熱烈。

今次由觀塘警區耆樂警訊名譽會長會、觀塘健康城市督導委員會、觀塘民政事務處、香港理工大學護理學院、世界衛生組織社區健康服務合作中心合辦，在油塘社區會堂舉行。

內容精彩及豐富，包括多項健康檢測（前列腺特異抗原、三高乙肝、骨質疏鬆、視網膜、心電圖、糖化血色素、血壓等）、防騙話劇、體重管理的健康講座、中醫義診、肩頸推拿及攤位遊戲等，從而提升觀塘區內居民對騙案的警惕及健康的關注與大家一起守護財富及健康。

活動邀得衞生署署長林文健醫生、香港立法會議員鄧家彪先生、觀塘民政事務專員何立基先生、觀塘警區指揮官張天頤總警司、消防處九龍東分區指揮官郭威信先生、觀塘警區耆樂警訊名譽會長會主席暨觀塘健康城市督導委員會主席胡勁恒教授、香港理工大學世界衛生組織社區健康服務合作中心總監梁綺雯教授等多位嘉賓及市民等逾400人親身出席。

林署長指出今次活動別具意義，正是十五五開局之年，大家應該以「健康中國」、「健康優先」的核心，提醒各市民要關顧自己的健康‎。而觀塘警區指揮張總警司則提醒大家要捍衛自己的「錢包」健康，提防騙子。

參予活動市民表示，活動安排得非常好，給予現場市民很多有用的健康資訊，還有防騙訊息，收穫滿滿。