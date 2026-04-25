啟德橋對開7旬婦漂浮海面 當場證實不治

啟德橋道對開約三米海面，今日（4月25日）中午12時許有途人報案，指發現有女子於上址漂浮，懷疑墮海。警方消防接報到場，將女子救起，惟她現場被證實死亡。經初步調查，相信事主為70歲姓鍾老婦，據悉生前受情緒病困擾。警員於現場沒有檢獲遺書，其死因有待驗屍後確定，案件被列作自殺跟進。

防止自殺求助熱線：

「情緒通」精神健康支援熱線：18111；網址：https://www.shallwetalk.hk/zh/

香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222

生命熱線： 2382 0000

明愛向晴軒： 18288

明愛財困壓力輔導熱線: 3161 0102

社會福利署： 2343 2255

撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000

東華三院芷若園： 18281

醫管局精神健康專線： 2466 7350

青少年情緒健康網上支援服務「Open 噏」：https://www.openup.hk/service