啟德橋對開7旬婦漂浮海面 當場證實不治
更新時間：16:57 2026-04-25 HKT
發佈時間：16:57 2026-04-25 HKT
發佈時間：16:57 2026-04-25 HKT
啟德橋道對開約三米海面，今日（4月25日）中午12時許有途人報案，指發現有女子於上址漂浮，懷疑墮海。警方消防接報到場，將女子救起，惟她現場被證實死亡。經初步調查，相信事主為70歲姓鍾老婦，據悉生前受情緒病困擾。警員於現場沒有檢獲遺書，其死因有待驗屍後確定，案件被列作自殺跟進。
防止自殺求助熱線：
「情緒通」精神健康支援熱線：18111；網址：https://www.shallwetalk.hk/zh/
香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222
生命熱線： 2382 0000
明愛向晴軒： 18288
明愛財困壓力輔導熱線: 3161 0102
社會福利署： 2343 2255
撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000
東華三院芷若園： 18281
醫管局精神健康專線： 2466 7350
青少年情緒健康網上支援服務「Open 噏」：https://www.openup.hk/service
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