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警破盜車集團拘5人 涉西九龍14宗偷電單車案

突發
更新時間：14:46 2026-04-25 HKT
發佈時間：14:46 2026-04-25 HKT

西九龍偷電單車案件呈上升趨勢，警方展開打擊行動，鎖定一個盜車集團，專門偷竊停泊於僻靜地方的電單車，行動中拘捕5男女，他們涉及14宗偷電單車案件，並起獲一部失車。

被捕4男1女（31至53歲），涉嫌偷車及無牌駕駛等罪，其中3男仍被扣查，將被暫控相關罪名，下星期一在九龍城裁判法院提訊。同時檢獲犯案時所使用過的頭盔、衣物 、工具及一部失車。

西九龍總區重案組高級督察傅皓成表示，西九龍總區刑事部發現今年首季的偷電單車案件有上升的情況，經深入調查、情報分析以及翻查大量包括銳眼計劃的閉路電視紀錄，成功鎖定一個活躍於西九龍的偷電單車團伙，涉及西九龍及荃灣區一共14宗的偷電單車案件。

調查顯示，該團伙主要針對泊於後巷或街上比較僻靜位置的電單車，或趁外賣員沒有熄匙把電單車偷去。賊人分工清晰，有人負責「睇水」，有人用硬物撬開匙膽，將車偷走。其後由另一名賊人駕去隱蔽位置，等待買家交易。由於多部被偷去的電單車，都在一些僻靜或沒有閉路電視覆蓋的位置，對調查增加一定的難度。

警方作出呼籲，各位電單車車主，可以考慮安裝防盜警報器，泊車時鎖住車轆，安裝定位裝置，不要將後備車匙擺在車椅內，或把車停泊在合法泊車車位等。盡量避免將車泊在一些僻靜地方，可以選擇泊在一些有閉路電視覆蓋及有保安的地方。

 

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